Під час карантину суд має забезпечити розгляд невідкладних справ - голова ВРП

Голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко наголосив, що в умовах впровадженого карантину забезпечення розгляду невідкладних справ є обов’язком суду.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню «Судово-юридична газета».

«Хочу зазначити: Конституція визначає, що навіть в умовах воєнного та надзвичайного стану робота судів не може бути припинена, тобто не може бути обмежено конституційне право людини на судовий захист. В таких умовах, як зараз, суд є форпостом в питаннях захисту та забезпечення прав громадян. Тому судді мають чітко усвідомлювати свою роль для держави. Як відомо, судовому розгляду підлягають справи різних категорій. Деякі з них вимагають розгляду у стислі строки та просто не можуть відкладатися. Тому в судах слід забезпечити принаймні розгляд невідкладних справ. Це є обов’язком суду», - заявив Овсієнко.

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Він додав, що коли є можливість надати відпустки частині суддів та апарату або встановити відповідне чергування – «це був би ідеальний варіант».

«Але, як відомо, не всі суди укомплектовані, є суди, де працює лише один суддя, а відтак правосуддя повинно здійснюватися. Не можуть суди взяти і зачинитись, як не можуть раптом припинити роботу або службу медичні установи, поліція, рятувальники чи збройні сили», - наголосив голова ВРП.

Відповідаючи на запитання щодо проблеми добирання на роботу працівників суду в умовах введення транспортних обмежень, Овсієнко припустив, що «можливо, в судах слід ввести чергування та продумати можливість доставки необхідних працівників апарату в суди».

«Голови судів та керівники апаратів повинні організувати роботу судів належним чином та мають власним прикладом показати, як треба працювати. Так, це буде непросто. Але саме зараз повинні проявитися організаційні навички голів судів та керівників апаратів судів», - вважає голова ВРП.

За словами Овсієнка, наразі ВРП намагається вирішити питання з дистанційним розглядом дисциплінарних справ та рекомендацій кандидатів на посади суддів.

«Ми вживатимемо усіх заходів для забезпечення належної роботи судів в умовах пандемії», - наголосив він.

Як повідомлялося раніше, розпорядженням голови ВРП Андрія Овсієнка про запровадження із 13 березня 2020 року додаткових заходів із попередження респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, введено додаткові заходи для запобігання поширенню коронавірусу.

Зокрема, до 3 квітня поточного року Вища рада правосуддя опрацьовуватиме лише письмові та електронні звернення громадян, а особистий прийом в будівлі ВРП призупинять.