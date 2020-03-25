Вища рада правосуддя обговорить "катастрофічну" ситуацію з оплатою праці в судах

Вища рада правосуддя на найближчому засіданні розгляне питання щодо фінансування системи правосуддя.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

«Ситуація перебуває на контролі Вищої ради правосуддя, питання щодо належного фінансування судів буде розглянуто на найближчому засіданні Вищої ради правосуддя», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, нещодавно у ВРП відбулася робоча зустріч з метою проведення аналізу стану фінансування фонду оплати працівників апаратів судів та нагальне питання забезпечення судів засобами захисту з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу.

На ній голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк охарактеризував ситуацію з дефіцитом бюджету на оплату праці апаратів судів як «катастрофічну». За інформацією ДСАУ, дефіцит видатків на оплату праці працівників апаратів судів становить 4 769,2 млн грн, а дефіцит нарахувань на оплату праці — 1 456,8 млн грн.

Водночас, Холоднюк повідомив, що ДСАУ не здійснювала централізовані закупівлі засобів захисту та дезінфекції, оскільки відсутні кошти на поточні витрати, і вирішення цих питань фактично покладено на територіальні управління ДСАУ, апеляційні, спеціалізовані суди тощо.

За дорученням ВРП голова ДСАУ має узагальнити та надати Вищій раді правосуддя до кінця тижня актуальну інформацію про стан забезпечення судів у кожному регіоні України.

Крім того, учасники наради вирішили звернутися до Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради щодо термінового внесення змін до державного бюджету щодо фінансування судів у необхідному обсязі у частині оплати праці.

Згідно з графіком засідань, найближче засідання Вищої ради правосуддя заплановане на 26 березня 2020 року.

Як повідомлялося, напередодні Державна судова адміністрація України звернулась до Прем'єр-міністра Дениса Шмигала щодо виділення 154,9 млн грн на придбання предметів захисту для суддів, працівників апаратів судів та дезінфекції приміщень судів з метою запобігання поширенню Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.