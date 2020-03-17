ВРП ухвалила рішення про конкурс до Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Вища рада правосуддя визнала неможливим утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та оголосила конкурс таким, що не відбувся.

Про це повідомила начальник управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП Оксана Лисенко у Facebook.

«Щойно Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо конкурсу на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», - зазначила Лисенко.

За її словами, ВРП вирішила визнати неможливим утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а сам конкурс, оголошений відповідно до рішення ВРП від 12 грудня 2019, визнати таким, що не відбувся.

Окрім того ВРП вирішила визнати такими, що втратили чинність, Положення про проведення конкурсу, затвердженого рішенням ВРП від 10 грудня 2019 року зі змінами, внесеними рішенням Вищої ради правосуддя від 14 грудня 2020 року.

«Окремо нагадаю, що міжнародні партнери неодноразово наголошували, що не виконуватимуть закон у частині формування органів за їх участю та не номінували своїх представників до складу, зокрема, конкурсної комісії. Відтепер очевидно, що формування ВККСУ не може відбутися без парламенту та змін до профільних законів», - додала Лисенко.

Вона також повідомила, що повний текст рішення ВРП буде оприлюднено найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 2019 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

Раніше у ВРП поінформували, що Міжнародні експерти відмовилися від делегування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) через нечітке врегулювання процедур, визначених законом № 193-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".