Член ВРП: Половина охочих узяти участь у конкурсі до ВККС — чинні судді

Серед кандидатів, що подали документи для участі в конкурсі на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 50% становлять чинні судді.

Про це сказала член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест під час круглого столу в Укрінформі.

“50% - діючі судді, 27% - адвокати, правники, 10% - викладачі, науковці, 8% - судді у відставці, 5% - прокурори та інші. Тобто всі правники мають рівний доступ і можливості долучитися до цих процесів”, - поінформувала Шелест, розповідаючи про кандидатів, які подали свої документи на участь у конкурсі до ВККСУ.

Загалом, за її словами, документи для участі в конкурсі подали 189 кандидатів.

Нагадаємо: ВРП рішенням від 12 грудня 2019 року оголосила про початок конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та про формування конкурсної комісії.

15 січня 2020 року Вища рада правосуддя оприлюднила список зі 189 кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року набув чинності закон “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”.

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.