Положення про проведення конкурсу до ВККСУ відповідають вимогам закону — ВРП

У Вищій раді правосуддя наголошують, що Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів відповідають вимогам закону.

Про це сказала член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест під час круглого столу в Укрінформі на тему “Проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”.

“Що стосується самого конкурсу, то ті положення, які ми заклали, які стосуються етапності конкурсу, вони абсолютно відповідають вимогам закону”, - сказала Шелест.

Вона нагадала, що конкурс на посаду члена ВККСУ ВРП оголосила 12 грудня 2019 року, “і певні етапи конкурсної процедури вже відбулися”.

“Загальмували ми на етапі створення конкурсної комісії. Але хотіла б я акцентувати увагу, що загальмували ми саме через те, що законодавець визначив склад конкурсної комісії таким чином, що сформувати ми її не можемо. І це не з вини Вищої ради правосуддя... І звісно, це не від того, що з нами не хочуть працювати міжнародні партнери, а саме через те, що така конструкція закладена в законі”, - зазначила Шелест.

Вона також спростовує, що Вища рада правосуддя гальмує конкурсні процедури.

“Хотілося б обговорити ті нагальні питання, які викликали критику з боку окремих громадських організацій, в тому ключі , що Вища рада правосуддя гальмує конкурсні процедури або ж унормовує їх таким чином, щоб в конкурсі не брали участі міжнародні експерти. Це абсолютно не відповідає дійсності. Ми не можемо визначати чи формувати конкурсну комісію інакше, ніж це визначено законом. І це очевидно”, - зазначила Шелест.

Вона наголосила, що “жодних надмірних вимог, тих, які не передбачені законом, ми у своєму положенні не закладали”.

Окрім того, Шелест зауважила, що у питанні створення конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України “жодної ініціативи чи бажання відійти від вимог закону, звісно, у Вищої ради правосуддя не було і немає”.

“Оскільки законодавець прив’язує нас до положень закону про Вищий антикорупційний суд, то саме цим законом були визначені вимоги до членів конкурсної комісії, до міжнародних експертів, які свого часу номінувалися до складу Громадської ради міжнародних експертів. Це і бездоганна ділова репутація, це і високі професійні моральні якості, і звісно вимога досвіду роботи в інших країнах не менше, ніж 5 років зі здійснення процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, які пов’язані з корупцією”, - розповіла член ВРП.

Вона нагадала, що згідно з законом, конкурсна комісія має складатися з 6 осіб: трьох членів , обраних із числа Ради суддів України, та трьох міжнародних експертів, які запропоновані міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання корупції відповідно до міжнародних договорів і які рекомендували свого часу своїх представників до складу Громадської ради міжнародних експертів відповідно до закону “Про вищий антикорупційний суд”.

“Законодавець визначив таким чином, що з числа міжнародних експертів суб’єктами формування є лише міжнародні організації, які свого часу рекомендували, формували Громадську раду міжнародних експертів відповідно до закону про Вищий антикорупційний суд”, - сказала Шелест.

Вона зауважила, ВРП після оголошення конкурсу звернулася до міжнародних організацій з пропозицією надати свої кандидатури до складу конкурсної комісії, проте пропозицій не отримала.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у ВРП поінформували, що Міжнародні експерти відмовилися від делегування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) через нечітке врегулювання процедур, визначених законом № 193-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.