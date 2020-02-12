В Україні відкриті близько двох тисяч вакансій суддів — голова ВРП

В Україні наразі лишаються незаповненими близько 2 тисяч суддівських посад.

Про це сказав голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко під час круглого столу в Укрінформі .

“На сьогодні в судовій системі нашої держави приблизно 2 тисячі вакансій суддів. Ми маємо ситуацію, коли близько 2 тисяч суддів не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання, яка була розпочата відповідно до закону 2016 року”, - сказав Овсієнко.

За його словами, цей комплекс питань позначається на роботі всієї судової системи.

“Позначається і в контексті Європейської конвенції, зокрема, статті шостої , яка визначає право на справедливий суд, і це право реалізується через доступ до правосуддя. Велика кількість вакансій суддівських посад призводить до того, що справи в судах призначаються через тривалі проміжки. Перші засідання призначаються через пів року, а іноді й більше через надмірну завантаженість суддів поточними справами”, - пояснив Овсієнко.

Таким чином, зауважив він, питання діяльності конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України “є без перебільшення важливим і стратегічним для подальшого планування і роботи функціонування всієї судової системи”.

Голова ВРП нагадав, що 7 листопада 2019 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", яким було визначено кілька важливих та основоположних речей.

“Перше - що одномоментно було припинено роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без визначення перехідних процедур, механізмів на той період, поки не буде сформована нова Вища кваліфікаційна комісія за новим принципом”, - розповів Овсієнко.

Другий момент, на якому він зупинив увагу, - вкрай стислий строк формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з огляду на необхідність оперативного вирішення цього питання — 90 днів.

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“І третій момент - те, що фактично формування Вищої кваліфікаційної комісії передбачено було законом за абсолютно новим принципом. І цей принцип визначав усунення квотного принципу формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, формування її на конкурсних засадах незалежною конкурсною комісією”, - нагадав Овсієнко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у ВРП поінформували, що міжнародні експерти відмовилися від делегування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) через нечітке врегулювання процедур, визначених законом № 193-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".