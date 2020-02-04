ВРП звільнила у відставку чотирьох суддів апеляційних судів

Вища рада правосуддя звільнила у відставку чотирьох суддів апеляційних судів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у вівторок, інформують у ВРП.

Як зазначається, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяви про відставку: Антоніну Колтунову – з посади судді Харківського апеляційного суду, Вероніку Зіміну – з посади судді Київського апеляційного суду, Юлію Ісаєнко – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду та Анатолія Орла – з посади судді Київського апеляційного суду.

Повідомляється, що відповідні рішення прийняті за результатом розгляду матеріалів щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням ними заяв про відставку.