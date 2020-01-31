ВРП залишила без змін рішення про звільнення судді Корнієнка, який збив пішохода

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення про притягнення судді Васильківського міськрайонного суду Київської області Сергія Корнієнка до відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Про це ідеться в повідомленні Вищої ради правосуддя, що є в розпорядженні Укрінформу.

"30 січня Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Третьої Дисциплінарної палати про притягнення судді Васильківського міськрайонного суду Київської області Корнієнка Сергія Валерійовича до дисциплінарної відповідальності. Таким чином, відповідно до чинної процедури наступним рішенням Ради буде формальне рішення про звільнення судді з посади за скоєння істотного дисциплінарного проступку", - ідеться в повідомленні.

У ВРП нагадали, що рішення про притягнення судді Корнієнка до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади було ухвалено у квітні 2019 року. З того моменту, пояснюють у ВРП, суддю було відсторонено від здійснення правосуддя.

Як повідомлялося, 27 грудня 2017 року суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив наїзд на пішохода, який помер внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.