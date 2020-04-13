Препарат «Плаквеніл» включать до програми «Доступні ліки» – Степанов

На найближчому засіданні Кабінету міністрів у середу, 15 квітня, препарат "Плаквеніл", який зараз використовують для лікування хворих на COVID-19, а загалом для хворих на системний червоний вовчак, включать до переліку лікарських засобів програми «Доступні ліки».

Про це на брифінгу в понеділок, 13 квітня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На найближчому засіданні уряду, яке буде в середу, буде врегульоване питання по групі хворих пацієнтів у країні, які хворіють на ревматоїдні захворювання, перш за все, на системний червоний вовчак, які лікувалися таким препаратом, лікарським засобом як «Плаквеніл», і після того, як у світі було оголошено, що він може допомагати при захворюванні на коронавірус COVID-19, він просто зник з аптек. Ми знайшли рішення - він буде введений до переліку лікарських засобів, які йдуть по програмі «Доступні ліки» для того, щоб за допомогою електронного рецепту він був в аптеках, і був контрольований обіг цього лікарського засобу», - сказав Степанов.

Він поінформував про відповідну домовленість із компанією Sanofi, яка є виробником препарату «Плаквеніл».

Як повідомляли у МОЗ, від час спалаху пандемії коронавірусу «Плаквеніл» почали використовувати також для лікування COVID-19, що призвело до ажіотажу навколо цього препарату в аптеках.

В Україні станом на ранок 13 квітня зареєстровано 3102 випадки зараження коронавірусом, 93 людини померли, 97 померли. За добу зафіксовано 325 нових випадків COVID-19.