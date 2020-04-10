Уряд виділив майже 5 мільйонів для відшкодування витрат з доставки медвиробів

Кабінет міністрів виділив Міністерству оборони понад 4,9 млн гривень для відшкодування витрат на доставку з Китаю медичних виробів, необхідних для запобігання поширенню коронавірусу.

Відповідне розпорядження № 386-р від 8 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

"Виділити Міністерству оборони 4918,591 тис. гривень для відшкодування витрат, пов’язаних з доставкою з Китайської Народної Республіки медичних виробів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України", - ідеться в документі.

Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Водночас, згідно з розпорядженням, Міноборони має затвердити у тижневий строк перелік витрат, пов’язаних із здійсненням вказаних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї відвантажили чергову партію гуманітарної допомоги із тестами на коронавірус та засобами захисту й дезінфекції на складське приміщення у Пекіні, де вантаж чекатиме на транспортування в Україну.

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1 квітня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прилетів літак із гуманітарною допомогою Китаю для України з медичними наборами, які необхідні для боротьби з COVID-19.

Напередодні, 31 березня, Україна також отримала від Китаю черговий медичний вантаж, який включав ПЛР-тести, медичні маски та інші засоби захисту.