В Україні за добу здійснили 961 виїзд для забору аналізів на коронавірус – Ляшко

За минулу добу мобільні бригади медиків здійснили 961 виїзд до пацієнтів для забору аналізів на наявність COVID-19.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу , повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом доби було здійснено 961 виїзд мобільних бригад для забору зразків для проведення ПЛР-досліджень. За результатами цих виїздів було відібрано 1880 зразків біологічного матеріалу", - сказав він.

Також Ляшко зазначив, що за добу бригадами екстреної медичної допомоги було здійснено 13 451 виїзд, з них 178 виїздів - на підозри з коронавірусної хвороби.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.