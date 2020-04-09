Зеленський: Доставляють спецзасоби лише в опорні лікарні, але кожен лікар – на передовій

Лікарів у кожному медичному закладі необхідно забезпечити спецзасобами для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час наради в ОП щодо боротьби з коронавірусом, повідомляється на сайті Офісу.

"В одному з госпіталів Кіровоградщини – 20 заражених лікарів. Це тільки один з прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але кожен лікар у кожному медзакладі – на передовій, і ми маємо забезпечити кожного з них", – заявив Зеленський.

Як повідомляв раніше голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, серед хворих на коронавірус – 27 медиків. З них шість лікарів з Кіровоградської обласної лікарні, 20 медпрацівників з Обласного клінічного госпіталю ветеранів війни та один медпрацівник з приватної клініки "Ацинус".

Читайте також: Лікарів у режимі онлайн навчатимуть працювати з апаратами ШВЛ

Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.

Фото: сайт Президента