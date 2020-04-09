Лікарів у режимі онлайн навчатимуть працювати з апаратами ШВЛ

Українських лікарів у режимі онлайн навчатимуть використовувати апарати штучної вентиляції легень.

Про це поінформував під час наради в Офісі Президента міністр охорони здоров’я Максим Степанов у відповідь на зауваження глави держави Володимира Зеленського, повідомляється на сайті Президента.

"Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко", – зазначив, зокрема, Зеленський. У відповідь Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.

На нараді також зазначалося, що навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися. Тому потрібно організувати навчання медиків.

Фото: president.gov.ua

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.