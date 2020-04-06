Президент доручив з’ясувати, скільки масок потрібно аптекам

Президент України Володимир Зеленський доручив зібрати дані аптек щодо необхідної кількості масок і закупити їх за допомогою державних структур.

Про це він сказав за результатами щоденній селекторної наради з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, під час наради секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що маски повністю доступні в Інтернеті.

Також зазначається, що дещо повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують.

«Україна нині виробляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски до місцевих аптек», – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У відповідь Президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж та за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

Крім того, Тимошенко повідомив, що цього тижня очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня уряд схвалив постанову про встановлення з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантину, заборонивши відвідування закладів освіти її здобувачами; проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згодом карантин було подовжено до 24 квітня, а з 6 квітня в Україні посилюються вимоги до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

фото: Офіс Президента