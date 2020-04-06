Жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті – Зеленський

Жодна лікарня чи відділення в Україні зараз не можуть бути закриті.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський за результатами щоденної селекторної наради з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

«До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування. Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями», – заявив Зеленський.

«Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними», – наголосив Президент.

Як зазначається, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів на нараді, що за минулу добу відсоток тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію, в Україні знизився. Зокрема, із 1319 зафіксованих випадків захворювання за останню добу виявлено 68 - це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через тяжкі хронічні хвороби.

Національна поліція відзвітувала, що за період карантину значно зменшилася кількість злочинів, кількість дорожньо-транспортних пригод знизилася на 63%.

Під час наради доповіли про ситуацію з продуктовими ринками, які не припинили функціонування в Україні. Сьогодні на деяких з них відбувається неконтрольоване скупчення людей, що є величезним ризиком поширення коронавірусу. Ухвалено рішення жорсткіше контролювати продуктові ринки.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня уряд схвалив постанову про встановлення з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантину, заборонивши відвідування закладів освіти її здобувачами; проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згодом карантин було подовжено до 24 квітня, а з 6 квітня в Україні посилюються вимоги до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином.

В Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужало.