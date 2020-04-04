Під час пандемії світ має об'єднатися – Зеленський

Під час пандемії COVID-19 країни повинні підтримувати одна одну.

Про це зазначив у Twitter Президент України Володимир Зеленський.

Під час пандемії #COVID19 світ має єднатися, країни повинні підтримувати одна одну. Сьогодні 20 найкращих українських лікарів прибули до Італії, щоб допомогти з лікуванням пацієнтів. Вони привезуть додому неоціненний досвід. pic.twitter.com/45Kbp3FVdt — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2020

«Під час пандемії #COVID19 світ має єднатися, країни повинні підтримувати одна одну. Сьогодні 20 найкращих українських лікарів прибули до Італії, щоб допомогти з лікуванням пацієнтів. Вони привезуть додому неоціненний досвід», - написав він.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

Сьогодні до Італії вилетіли 20 лікарів - з системи МОЗ та МВС.