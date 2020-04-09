Кого підключати до апарату ШВЛ: які критерії працюють в Україні

Підключення хворого до апарату штучної вентиляції легень відбувається виключно при наявності певних показників та при тяжкому перебігу захворювання.

Про це заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підключення до апарату штучної вентиляції легень відбувається виключно за наявності тяжкого перебігу захворювання або за наявності певних показників , які свідчать про те, що рівень насичення крові киснем є недостатнім і легені не справляються зі своєю базовою функцією. Є чіткі лабораторні критерії і критерії по стану пацієнта, які кажуть про те, що потрібно розпочинати підключення до апарату ШВЛ. Якщо особа не підпадає під ці критерії, то вона не буде підключена до апарату. І буде вестися в палатах інтенсивної терапії або в реанімаційних палатах до того моменту, поки в неї не буде таких показників", - сказав Кузін.

Він зазначив, що підключення до апарату ШВЛ є складною процедурою і ризики ускладнень під час штучної вентиляції є значними, тому рішення прийматиметься в кожному конкретному випадку окремо. За його словами, це відбуватиметься враховуючи усі ризики та стан хвороби у кожного конкретного хворого відповідно до існуючих клінічних протоколів.

В Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 224 нові випадки.

Як повідомлялося, у світі на коронавірус захворіли вже 1,5 млн людей. З них 330 589 пацієнтів одужали, 88 502 — померли.