У МОЗ пояснили, чому на коронавірус тестують не всіх

Тестування усієї країни на коронавірус недоцільно і технічно неможливо.

Про це сказав в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жодна країна світу не забезпечує масове тестування усіх своїх громадян. Тому така опція не розглядається і навряд чи буде застосована. Перш за все, це недоцільно, і технічно це не можна зробити", - сказав він.

Кузін зазначив, що для тестування кожна країна обирає свої діагностичні клінічні або лабораторні процедури або протоколи. Відповідно до діючих протоколів Україна тестує і забезпечує безкоштовним тестуванням методом ПЛР усіх осіб, які підпадають під епідеміологічні, клінічні критерії. "Для осіб, які підпадають під ці критерії, буде проведений забір зразків і відповідне дослідження. Для осіб, які не підпадають під критерії, тестування можливе лише тоді, якщо вони є прямими контактними особами для тих, у кого вже підтверджений випадок", - додав він.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зареєстровано 224 нові випадки.

У світі на коронавірус захворіли понад 1, 5 млн людей. З них 330 589 пацієнтів одужали, а 88 502 — померли.