Коронавірусом можуть заразитися до 22 мільйонів українців - Кузін

Від коронавірусу нового типу не виробиться колективного імунітету, на Covid-19 в Україні можуть захворіти до 22 млн осіб.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" сказав в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

“Колективного імунітету, скоріше за все, не буде щодо коронавірусу. Це пов’язано з тим, на жаль, що за даними, які вже публікуються в наукових статтях, імунітет, який формується після цієї інфекції, є дуже нестійким. Тобто особа, яка хворіла один раз, може захворіти через три-чотири місяці повторно. І такий імунітет не буде стійким, тому на нього покладатися вкрай важко. Скоріше за все, це буде та інфекція, яка буде циркулювати щорічно і вона буде дуже схожою на звичайний грип, з яким ми стикаємося кожного року. Скоріше за все вона буде розвиватися таким чином, що буде зменшувати свою вірулентність (ступінь хвороботворності — ред.)”, - сказав Кузін.

За словами в.о. керівника ЦГЗ, згідно з різними прогнозними розрахунками, на Covid-19 може захворіти більше половини населення України.

“Якщо ми промоделюємо ситуацію з розвитком коронавірусу навіть на рівні нашої держави, то за різними оцінками від 7 до 22 млн мають перехворіти серед населення України”, - резюмував Кузін.

Він додав, що зараз середній рівень смертності від цього вірусу в Україні становить приблизно 1%.

За останніми даними ЦГЗ, в Україні підтверджено 310 випадків зараження коронавірусом.