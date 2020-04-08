Петрашко: Очікуємо суттєве зростання кількості безробітних

Кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості, станом на 7 квітня 2020 року становила 364 тис. осіб, на 13% більше, ніж роком раніше, і наразі очікується суттєве зростання кількості безробітних.

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Безробітних, які зареєстровані у службі зайнятості, на 7 квітня було 364 тис. Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання становить 13%, але ми очікуємо ще суттєвого збільшення кількості зареєстрованих по безробіттю", - заявив Петрашко.

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Він зазначив, що процедуру реєстрації безробітних буде максимально спрощено.

"Зрозуміло, що можливо не все зразу так вдасться, але ми будем намагатися, щоб людина спокійно могла зареєструватися", - наголосив міністр.

Також, за його словами, існує проблема так званого "тимчасового безробіття".

"Люди, які тимчасово втратили роботу через те, що закриваються напрямки та підприємства через коронавірус, також мають бути забезпечені", - підкреслив урядовець.