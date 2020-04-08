Петрашко: Очікуємо суттєве зростання кількості безробітних
Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Безробітних, які зареєстровані у службі зайнятості, на 7 квітня було 364 тис. Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання становить 13%, але ми очікуємо ще суттєвого збільшення кількості зареєстрованих по безробіттю", - заявив Петрашко.
Він зазначив, що процедуру реєстрації безробітних буде максимально спрощено.
"Зрозуміло, що можливо не все зразу так вдасться, але ми будем намагатися, щоб людина спокійно могла зареєструватися", - наголосив міністр.
Також, за його словами, існує проблема так званого "тимчасового безробіття".
"Люди, які тимчасово втратили роботу через те, що закриваються напрямки та підприємства через коронавірус, також мають бути забезпечені", - підкреслив урядовець.