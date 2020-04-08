ЗМІ на карантині різко втрачають доходи – НСЖУ

Українські засоби масової інформації на карантині різко втрачають доходи та накопичують борги.

Це засвідчує дослідження Національної спілки журналістів України, повідомляє пресслужба НСЖУ.

"На майже повну втрату рекламодавців нарікає абсолютна більшість керівників українських медіа, опитаних Національною спілкою журналістів України. 82% редакторів, переважна частина яких очолює приватні регіональні газети, онлайн-видання та ТРК, скаржаться на втрату рекламодавців через запровадження карантинних заходів та економічну кризу, викликану епідемією корона вірусу", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що редакції згортають реалізацію нових проєктів (52%) та скорочують обсяги медіавиробництва (44%). При цьому 9% ЗМІ призупинили свою діяльність на час карантину. У редакціях масово впроваджують заходи зі скорочення витрат на персонал – відбувається зменшення заробітних плат (20% ЗМІ), співробітники відправляються у безоплатні відпустки (15%) або починається скорочення працівників (6%).

Про виникнення заборгованості у березні за оренду або комунальні платежі інформує п’ята частина ЗМІ (21%).

"Якщо влада не підтримає медіа, що страждають через кризу, більшість неолігархічних ЗМІ припинять існування вже в травні», – зазначає головний редактор "Волинської газети" Володимир Данилюк.

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Про критичну ситуацію з інформуванням населення прифронтових територій говорять керівники ЗМІ Донбасу.

Абсолютна більшість українських ЗМІ, пристосовуючись до умов карантину, змінила свої редакційні реалії: лише 6% колективів продовжують працювати у своїх офісах. У 71% ЗМІ співробітники працюють і дистанційно, і в редакціях, 23% медіа повністю перейшли на дистанційну роботу.

У НСЖУ висловлюють солідарність з колегами, які продовжують роботу за надзвичайних обставин карантину, та наголошують на необхідності впровадження владою дієвих заходів з підтримки українських ЗМІ.

"Кидаючи сили на подолання епідемії коронавірусу, урядовці повинні тверезо прогнозувати наслідки кризи для інформаційної безпеки країни. За прикладом країн Європи варто впроваджувати програми підтримки ЗМІ як джерел достовірних суспільно важливих новин. Варто вести діалог з напрацювання дієвих і реалістичних механізмів підтримки локальних медіа. Українські політики, за прикладом британської влади, мають визнати журналістів "ключовими працівниками" у час боротьби з епідемією, – зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Фото з сайту nsju.org