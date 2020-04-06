ІМІ зафіксував 43 випадки фізичної агресії проти журналістів в Україні з початку року

У першому кварталі 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 62 випадки порушень свободи слова, більшість з яких стосувалася фізичної агресії проти журналістів (43).

Такими є дані щомісячного моніторингу порушень Інституту масової інформації "Барометр свободи слова", повідомляється на сайті ІМІ.

Зазначається, що найбільшу кількість порушень свободи слова за цей період було зафіксовано в таких категоріях, як перешкоджання законній журналістській діяльності – 31 (за аналогічний період минулого року було зафіксовано трохи більше перешкоджань – 33) та юридичний тиск – дев'ять (більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано шість випадків).

"Також зафіксовано шість випадків побиття та п’ять – погроз, крім того, по чотири випадки в категоріях "доступ до публічної інформації" та "кіберзлочини". Також зафіксовано два випадки непрямого тиску (стеження за журналістами) та один випадок пошкодження майна журналістів", - йдеться у повідомленні.

Експерти ІМІ також звертають увагу на тенденцію закритості та вибірковості щодо журналістів з боку Офісу Президента, органів влади, органів місцевого самоврядування.

Крім того, ІМІ зафіксував дев'ять випадків порушень прав журналістів під час дії карантину – заподіяння тілесних ушкоджень та недопуски на заходи місцевої влади. Зокрема, на Хмельниччині журналістці NewsOne, яка знімала сюжет щодо продажу медичних масок у торговельному закладі, наклали гіпс на руку після нападу продавця масок.

У ІМІ також наголосили, що місцева влада, користуючись запровадженими обмежувальними заходами у зв'язку з карантином, неправомірно не допускала журналістів на засідання міськрад та райрад.

"Порушення зафіксовано в 17 регіонах країни. Найбільше порушень зафіксували в Києві (15) та по шість випадків на Одещині, Полтавщині та Херсонщині", - йдеться у моніторингу.

Зазначається, що у першому кварталі утиску своїх прав більше зазнали журналісти (29 осіб), ніж журналістки (27).

"Отже, з початку року в Україні зафіксовано загалом 62 випадки порушень свободи слова. З них перешкоджання – 31, юридичний тиск – дев'ять, побиття – шість, погрози – п'ять, обмеження доступу до публічної інформації та кібератаки – по чотири випадки", - наголосили у ІМІ.