"Драконівські" ціни на маски: АМКУ взявся за аптеки Києва та області

Укрінформ
Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) наразі розглядає справу щодо підвищення цін на одноразові медичні маски проти 18 найбільших аптечних мереж Києва та області і 6 постачальників/виробників медичних масок.

Про це в коментарі для Укрінформу повідомила пресслужба Київського обласного територіального відділення АМКУ.

"Так, 30 березня 2020 року у зв'язку зі значним підвищенням цін на маски медичні одноразові Відділенням розпочато розгляд справи за ознаками вчинення 18 найбільшими роздрібними мережами аптечних закладів м. Києва та Київської області, а також 6 постачальниками/виробниками масок медичних одноразових порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення актиконкурентних узгоджених дій (змови)", - йдеться у повідомленні.

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Наразі відділенням здійснюється збір та аналіз інформації від суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію одноразових медичних масок на території Києва та Київської області. Орієнтовно з 13.04.2020 розпочнеться прийом пояснень від посадових осіб суб'єктів господарювання - відповідачів у справі.

У пресслужбі нагадали, що відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій (змови) накладається штраф у розмірі до 10% доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Як повідомлялося, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) 30 березня відкрило справу проти виробників, постачальників і найбільших аптечних мереж щодо порушення конкурентного законодавства на ринку медичних масок.

У березні деякі ЗМІ та користувачі мережі Facebook повідомляли про різке підвищення цін на медичні маски в аптеках та торговельних мережах Києва.

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