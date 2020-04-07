Карантин як челендж: Зеленський радить розібрати "музей мотлоху" - балкон

Президент Володимир Зеленський закликає українців сприймати вимушене перебування вдома у зв'язку з поширенням коронавірусу як челендж і робити ті речі, які постійно відкладали "на завтра".

Про це він зазначив у відеозверненні.

"Ми постійно відкладали на завтра. Завтра прийшло. Саме час зробити те, що ми давно хотіли. Дорогі українці! Давайте сприймати все це як челендж. Ми всі дуже хочемо мати нормальне, людське літо. Не літо самоізоляції. А звичне. З морем, мандрівками, морозивом і засмагою. Давайте зробимо собі нормальне літо. Трішки побудемо вдома, не допустимо розповсюдження вірусу і потім обов’язково відзначимо нашу перемогу над недугою", - сказав Президент.

Він запевнив, що знає, як непросто сидіти вдома, і порівняв цей стан із фільмом "День бабака", коли щодня навколо один і той же розпорядок, одні й ті самі люди.

"Я розумію вас, бо і сам у такій ситуації. Сьогодні будівля на Банковій фактично стала нашою домівкою, бо ми працюємо майже цілодобово. І єдина зміна картинки для мене - це порожні вулиці рано вранці і порожні вулиці пізно вночі. Однакові. Сім днів на тиждень", - розповів Зеленський.

Він нагадав, що на вулиці можна підхопити вірус і принести його додому.

Глава держави просить громадян проводити карантин з користю: поговорити з батьками, дружиною, дітьми; підтягти англійську, прочитати нові книги чи почати качати прес. "І, звичайно, розібрати вже нарешті балкон – цей музей хламу, який «не можна викидати, бо колись точно пригодиться", - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та кілька інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.