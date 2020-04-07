МКІП та агентство LOOMA запускають інформкампанію «Мистецтво карантину»

Міністерство культури та інформаційної політики разом з креативним агентством LOOMA запустять інформаційну кампанію, що за допомогою творів мистецтва розкаже, як дотримуватись правил карантину.

Про це повідомляє пресслужба МКІП у Facebook.

«Правила карантину прості, але дотримуватись їх - це теж мистецтво! Саме тому у креативного агентства LOOMA виникла ідея інформаційної кампанії «Мистецтво карантину» (Art of Quarantine), яку Міністерство культури та інформаційної політики України з радістю підтримало! Тут класичні образи зі світу мистецтва постають в новому вигляді, розказують, як можна протистояти розповсюдженню #COVID19 та залишатися в безпеці», - зазначили у МКІП.

А водночас підкреслили, що в рамках глобальної ініціативи #FlattenTheCurve також прагнуть «вирівняти криву» (захворюваності на коронавірус – ред..) в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.