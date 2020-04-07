Кличко каже, що метро на Виноградар будують і на карантині

У Києві під час карантину продовжується будівництво Подільсько-Воскресенського мосту та метро на Виноградар.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент Укрінформу.

"Продовжуємо будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, шляхопроводу на вулиці Богатирській. Будується метро на Виноградар», - сказав Кличко.

Також за його словами, продовжують ремонтні роботи на станціях та перегонах столичного метрополітену.

"Капітально оновлюємо ескалатори на станціях "Золоті ворота" та "Майдан Незалежності". Загалом у київському метро працюють 122 ескалатори, багато з них, поки метро тимчасово не працює, зараз перевірять, і ті, де необхідно, відремонтують", - сказав Кличко.

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Також мер повідомив, що у Києві тривають ремонтні роботи на дорогах.

"Користуючись тим, що авто на вулицях зараз менше, дорожники навіть прискорили ремонт доріг у місті. Наприклад, до початку травня завершимо роботи на частині Борщагівського шляхопроводу", - сказав він.