Київське метро під час карантину ремонтує ескалатори

В умовах карантинних заходів і тимчасового припинення перевезення пасажирів посилено працюють ремонтні бригади КП «Київський метрополітен».

Про це повідомляє пресслужба підприємства у Facebook.

«Капітальні ремонти ескалаторів на станціях «Золоті ворота» та «Майдан Незалежності», ремонт вагонів та поточні ремонти електрообладнання – ці роботи не припиняються», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом у київському метрополітені працюють 122 ескалатори. Плановий капітальний ремонт, коли ескалатор повністю розбирається і проводиться заміна зношених вузлів та деталей, проводиться після пробігу до 150 тис. км. Залежно від пасажиропотоку станції це один раз на 6-10 років.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. В межах заходів, зокрема, закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Фото: Київський метрополітен