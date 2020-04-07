Комітет Ради готує законопроєкт про примусове ліцензування препаратів від COVID-19

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування готує законопроєкт про примусове ліцензування медпрепаратів для боротьби з COVID-19.

Про це повідомив голова комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький у Facebook.

"Комітет з питань здоров'я нації готує законопроєкт про примусове ліцензування медпрепаратів для боротьби з COVID-19. Плануємо подати його на розгляд на найближчій позачерговій сесії Верховної Ради", - зазначив Радуцький.

Примусове ліцензування пропонується ввести на три місяці. Власники патенту зможуть отримати компенсацію від українського виробника, відповідно до методики, розробленої Кабміном.

Радуцький зауважив, що Україна вела переговори про постачання препаратів з Індією і деякими іншими країнами. "Уряди інших країн все частіше приймають рішення про повну заборону експорту фармацевтичної продукції, яка може застосовуватися для протидії коронавірусній інфекції", - написав Радуцький.

Так, за словами депутата, Україна не має іншого виходу, як самостійно налагодити виробництво.

"У нас є п'ять виробників, готових вже через тиждень запустити випуск переліку з дев'яти важливих препаратів. Єдина перешкода - згода власників патентів. Згідно зі світовою практикою, в екстрених випадках держава має право тимчасово дозволити використовувати запатентований винахід, оскільки здоров'я людей превалює над патентним захистом. Ця концепція називається примусовим ліцензуванням. У світі вже існує практика примусового ліцензування препаратів. Але в Україні вона ще жодного разу не застосовувалася", - розповів Радуцький.

На думку депутата, епідемія COVID-19 – досить вагома підстава, щоб дозволити використання патентів без згоди правовласників. "Тим більше фармацевтичні компанії - власники патентів сьогодні фізично не можуть забезпечити препаратами наш ринок у силу заборони на експорт препаратів, який ввели інші країни", - зазначив Радуцький.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.