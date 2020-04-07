У ДТП з автобусом під Будапештом постраждали 9 українців - МЗС

Під час аварії з автобусом під Будапештом постраждало дев’ять громадян України, з них п’ятьох госпіталізовано.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Дипломат поінформував, що аварія сталася о 3.20 7 квітня. За оперативною інформацією поліції області Гевеш, причиною ДТП стало те, що водій мікроавтобуса заснув за кермом, в результаті транспортний засіб з’їхав на узбіччя і перекинувся.

«В результаті ДТП постраждали 9 громадян України, з яких 5 осіб доставлено до обласної лікарні Гевеш», - зазначив Погорельцев.

Він додав, що Консульство України з’ясовує стан хворих у лікувальних закладах та деталі ДТП у поліції.

Пізніше Погорельцев повідомив, що за інформацією консульства України в Ніредьгазі, 4 громадян України, які перебувають в лікарні міста Гатван, сьогодні мають виписати та доправити до кордону з Україною, де їх зустрінуть знайомі та родичі.

Чотирьох з п’ятьох українців, які перебувають у медзакладі міста Егер, мають виписати найближчим часом, один громадянин України, який зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості, ще залишать в лікарні.

«Загроза життю українця відсутня», - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, в Угорщині на автомагістралі поблизу Будапешта сталася ДТП за участю автобуса, який віз громадян України до місця евакуації в пункт пропуску «Тиса» на Закарпаття.

За інформацією заступника голови Закарпатської ОДА Ігоря Шинкарюка, в транспортному засобі перебувало 8 осіб, двоє з яких перебувають у важкому стані, шестеро - в задовільному.