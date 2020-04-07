На автомагістралі під Будапештом потрапив у ДТП автобус, що евакуював українців з Угорщини.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігор Шинкарюк.

“На 75 кілометрі автомагістралі біля м.Будапешт сталося ДТП за участю автобусу, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску “Тиса”, - написав він.

За оперативними даними, в автобусі було 8 осіб. Двоє громадян - у тяжкому стані, 6 в задовільному. Всі українці перебувають у лікарні.

На місці працюють представники дипломатичного корпусу України.