ДТП у Словаччині: МЗС підтвердило загибель двох українців

Двоє громадян України загинули і четверо були травмовані у результаті ДТП у Словаччині 11 березня.

Про це заявив журналістам директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У ніч на 11 березня в результаті ДТП у Словаччині за участю двох автобусів загинуло двоє громадян України, четверо громадян отримали поранення. Вони зараз перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає», - сказав Погорельцев.

Він додав, що Посольство України у Словаччині підтримує контакт з родичами загиблих і займається питанням репатріації їхніх тіл в Україну, а також контактує з нашими співвітчизниками, які перебувають у лікарні щодо надання необхідної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на середу на півночі Словаччини у смертельну аварію потрапив мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, що перевозив групу українців-заробітчан, двоє людей загинули, понад 20 травмовані.

Фото: Zilinak