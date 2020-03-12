Українські заробітчани потрапили у ДТП у Словаччині: двоє загиблих, 20 постраждалих

У ніч на середу на півночі Словаччини у смертельну аварію потрапив мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, що перевозив групу українців-заробітчан, двоє людей загинули.

Про це повідомляє Zilinak.

«11 березня близько першої години ночі біля Ружомберока, що на півночі Словаччини, сталася серйозна автомобільна аварія. Поліція повідомила, що 26-річний водій (мікроавтобуса із заробітчанами - ред.) з України зіткнувся з рейсовим автобусом, яким керував 43-річний водій теж родом із України», - йдеться у повідомленні.

В аварії мікроавтобуса та автобуса двоє молодих людей загинули, ще понад 20 осіб постраждали. Усіх поранених госпіталізовано.

За наявними даними, в одному з транспортних засобів, що потрапив у це ДТП (Mercedes-Benz Sprinter), їхали українські заробітчани.

Фото: Zilinak