У Мексиці розбився автобус із молодіжною командою боксерів, є загиблі

У неділю в Мексиці потрапив у ДТП автобус, який перевозив команду молодих боксерів, через що загинуло щонайменше 9 осіб, ще 25 зазнали травм.

Про це повідомляє El Sol de Hermosillo.

«Цієї неділі в Мексиці розбився автобус, у якому їхала молодіжна команда боксерів. Унаслідок трагедії загинуло щонайменше 9 людей», - йдеться в повідомленні.

Також щонайменше 25 людей зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

ДТП сталася, коли команда їхала із Сьюдад-Обрегона до Уперто-Пеньяско після змагань. Вік її членів становив від 13 до 17 років.

Поліція почала розслідувати інцидент. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з управлінням, з’їхав із дороги, через що машина перекинулася.