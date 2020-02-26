Смертельна ДТП у Німеччині: зіштовхнулися 17 авто

Унаслідок зіткнення 17 автомобілів на півдні Німеччини через негоду в середу загинула одна людина, багато отримали поранення.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

«У середу на автобані 6 сталося масове зіткнення. Щонайменше 17 транспортних засобів, у тому числі кілька вантажних автомобілів. Одна людина загинула, близько двох десятків отримали травми», - йдеться у повідомленні.

Один важко поранений був доставлений в клініку на вертольоті, сказав речник поліції.

ДТП сталася поблизу Нюрнберга. На момент аварії був сильний сніг, дорога була слизькою, а видимість - поганою.

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Також у середу були потужні снігопади в Саарланді, ожеледиця – в Північному Рейні-Вестфалії, де сталося кілька аварій. Негода спостерігалася також в інших західних регіонах, сніг йшов у 6 землях.

Німецькі метеорологи попереджають про погіршення погоди ближчими днями, адже насувається новий буревій.

Фото: DPA