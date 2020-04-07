Фонд Порошенка передав першу партію захисних костюмів до лікарень у регіонах

Фонд Петра Порошенка передав першу партію захисних медичних костюмів, які були закуплені та доставлені з Китаю, до лікарень у регіонах України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці фонду у Facebook.

"Перша партія захисних медичних костюмів від Фонду Порошенка та компанії "Рошен", які були закуплені та доставлені з Китаю, передається до лікарень у регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у лікарні Чернівецької області буде відправлено 1500 комплектів, міста Києва - 3050 комплектів, Вінниччини - 1500 комплектів, Кременчука (Полтавська область) - 400 комплектів, Чернігова - 1050 комплектів, Білої Церкви - 700 комплектів та Броварів (Київська область) - 600 комплектів.

Крім того, 200 комплектів надійдуть до лікарень Тернопільської області, 200 - в Івано-Франківську область, 200 комплектів - на Одещину, 150 - у Рівненську область, 150 комплектів надійде на Черкащину, ще 100 - на Закарпаття.

Раніше повідомлялося, що Фонд Порошенка та компанія "Рошен" вже закупили 30 тисяч захисних костюмів для медичних працівників з Китаю, і ще 100 тисяч закуповують у Південній Кореї. Їхня доставка очікується у квітні.

Також кондитерська корпорація Рошен закупила 10 портативних рентген-апаратів виробництва Південної Кореї. Їх очікують доставити в Україну через два тижні. Такі апарати дають змогу оперативно виявляти пневмонію у коронавірусних пацієнтів. У компанії повідомили, що апарати були замовлені ще в березні, однак через надзвичайний ажіотаж на глобальному ринку медобладнання їх можливо отримати не раніше середини квітня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження COVID-19, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Фото: Фонду Порошенка