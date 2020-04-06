Дещиця закликає українських заробітчан не їхати додому на Великдень

З опівночі 7-го квітня на українсько-польському кордоні функціонуватимуть лише два автомобільні пункти пропуску (ПП) “Корчова-Краківець” і “Дорогуськ-Ягодин”, які у пішому режимі перетнути буде неможливо.

Найближчим часом планується організація авіаційних та залізничних спецрейсів з Польщі в Україну.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, який радить українським трудовим мігрантам, що мають можливість залишатися в Польщі, не виїжджати перед Великодніми святами в Україну.

“З 7-го квітня на українсько-польському кордоні функціонуватимуть лише пункти пропуску “Корчова-Краківець” і “Дорогуськ-Ягодин”, а ПП “Гребенне-Рава-Руська” тимчасово припиняє свою роботу. Ці пункти є автомобільними, відтак перетнути в них кордон можна буде лише власними автомобілями”, - заявив Дещиця.

Він додав, що перестане діятиме механізм, який функціонував донині: ДСНС і місцева влада уже не направлятимуть автобуси, щоб перевозити через кордон людей, які збиратимуться з польського боку кордону.

“Тому українці, які планують перетнути кордон, повинні розуміти, що вони зможуть це зробити лише у випадку, якщо їхатимуть через кордон автотранспортом”, - наголосив дипломат.

Він додав, що після перетину кордону такі особи зобов’язані будуть відбути 14-денну обсервацію. Враховуючи обов’язковість цієї процедури у відведених облдержадміністраціями спеціальних місцях, навіть якщо громадяни і перетнуть кордон, можливості провести Великдень у власних домівках в колі родини в Україні так чи інакше не буде.

Тому Дещиця попросив українських заробітчан, які мають фінансові можливості та юридичні підстави для перебування в Польщі, в період Великодніх свят утриматися від поїздок в Україну.

“Раджу усім українцям, без нагальної потреби, не виїжджати з Польщі на свята. Бережіть своє здоров’я і здоров’я своїх рідних і близьких” - закликав Посол.

Він додав, що ті, хто усе ж наважиться найближчим часом перетинати кордон, мають рахуватися з тим, що після перетину українського кордону вони змушені будуть відбути 14-денну обсервацію, а повернення до Польщі також вимагатиме двотижневого перебування на карантині відповідно до польських законів.

Посол України також закликав українців, які перебувають у Польщі, дотримуватися норм, які запроваджені в обох країнах, у контексті боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Дипломат нагадав про існування програми “Захист”, у рамках якої посольство і консульські установи України надаватимуть сприяння і консульську допомогу усім громадянам України, які її потребують. Для цього слід заповнити відповідну анкету на сайті посольства, зазначити проблему і надати контакт для зворотного зв’язку.

Водночас Дещиця підкреслив, що українська сторона працює над організацією додаткових залізничних та авіаційних сполучень між Польщею та Україною. Зокрема, йдеться про залізничні сполучення за маршрутами Перемишль-Львів-Київ, та Холм-Ковель, які обслуговуватимуться потягами Укрзалізниці. Авіаційні сполучення здійснюватимуться українською авіакомпанією SkyUp з регіональних аеропортів Польщі до Львова чи Києва.

“Йдеться про аеропорти польських міст, звідки здійснювалися регулярні рейси в Україну, зокрема з варшавського аеропорту “Модлін”, Кракова, Вроцлава тощо. Зараз авіакомпанія працює над узгодженням доступних цін на авіаквитки”, - наголосив дипломат.

Він висловив сподівання, що спеціальні авіарейси, які здійснюватимуться на комерційній основі, будуть організовані вже з наступного тижня. Посол просить відслідковувати інформацію на веб-сторінці та акаунтах посольства і консульських установ у соціальних мережах.

За приблизними даними, з 15 березня, коли було запроваджено обмеження на перетин кордону, з Польщі в Україну виїхало приблизно 150 тис. українців. У Польщі зараз можуть перебувати до мільйона трудових мігрантів з України.