За кордоном від коронавірусу вилікувалися 15 українців, п’ятеро померли – МЗС

За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалося 15 українців, 5 наших співгромадян померли.

Такі дані станом на 20 год. 5 квітня повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ.

Зокрема, у Домініканській Республіці та Японії одужали по четверо українців, у Італії та Польщі – по двоє, у Нігерії, ОАЕ та ФРН – по одному.

За даними МЗС, 167 громадян України проходять лікування за кордоном: в Італії – 121, Греції – 16, Іспанії – 5, Польщі та ФРН – по 4, Австрія – 3, у Бельгії, Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, РФ, Сейшельських Островах, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії і Швеції – по 1.

Крім того, 14 205 наших співвітчизників звернулися по допомогу до закордонних дипломатичних установ України в рамках програми «Захист», поінформували в зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, на ранок 6 квітня у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли.

В Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужали.