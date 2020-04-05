З Молдови до України спецрейсом повернулися ще 16 українців

З Молдови до України спецрейсом за маршрутом "Кишинів-Одеса" повернулися ще 16 громадян. Всі вони встановленим порядком пройдуть обов'язкову обсервацію.

Про це повідомляє Посольство України в Молдові на своїй сторінці у Facebook.

"Ще 16 громадян повернулися з Молдови на Батьківщину. 3 квітня 2020 року посольством організовано черговий спецрейс автобуса за маршрутом Кишинів – Одеса для повернення громадян України додому", - йдеться у повідомленні.

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Всі ці громадяни, відповідно до постанов КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", впродовж 14 днів перебуватимуть на обов’язковій обсервації у визначеному Одеською ОДА місці.

Загалом, після запровадження карантинних обмежень за сприяння посольства додому змогли повернутися понад 90 громадян.

За останніми даними, у Молдові виявлено 591 випадок інфікування коронавірусом, 8 людей померли, 26 одужали.