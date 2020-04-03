Генштаб ЗСУ на час карантину заборонив службові відрядження

На період карантинних заходів з протидії поширенню COVID-19 Генеральним штабом ЗСУ заборонено службові відрядження посадових осіб до органів військового управління та поїздки за кордон.

Про це повідомив начальник Управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ Юрій Бобров виданню Армія ФМ.

«Генеральним штабом заборонено службові відрядження посадових осіб до органів військового управління та поїздки за кордон. Дозволено державним службовцям, за рішенням командирів, виконувати службові обов’язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо нерозповсюдження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації», - поінформував Бобров.

Він також нагадав, що Генштаб вживає й інші заходи, які здійснює керівництво ЗСУ задля запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, на період карантину обмежено проведення службових нарад та заходів колективної підготовки. Також забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних вимог у службових приміщеннях, на робочих місцях. Постійно здійснюється провітрювання, кварцування та оброблення спеціальними розчинами приміщень задля недопущення розповсюдження інфекцій.

Читайте також: Українським військовим призупинили планові відпустки

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 квітня в Збройних силах України виявлено двох хворих на COVID-19, на ізоляції – 137 осіб.