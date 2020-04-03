Армія не буде голодною: Міноборони спростовує фейки про проблеми із харчуванням

У Міністерстві оборони запевнили, що армія не буде голодною, загрозу було ліквідовано.

Про це повідомив начальник центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗС України полковник Валерій Копішинський, йдеться на сайті Міноборони.

«Загрозу ліквідовано, армія не буде голодною. Нині проблемна ситуація повністю ліквідована та жодних зривів в організації харчування особового складу ЗСУ немає», - сказав Копішинський.

Він пояснив, під час проведення процедури закупівлі послуги з харчування за аутсорсингом на ProZorro переможцем конкурсу визначили ТОВ «ПАНТЕМ.УА», укладання договору з яким планували здійснити після 10 березня 2020 року.

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Під час службових нарад у Департаменті держзакупівель керівництво ТОВ «ПАНТЕМ.УА» запевняло про повну готовність надання послуг з організації харчування.

Водночас 16 березня товариство повідомило про відмову в укладанні договорів, посилаючись на введення у державі карантинних заходів.

Ця ситуація поставила під загрозу харчування військовослужбовців небойових частин (близько 30 % від усього складу, що харчується). Через те, що укладання нових договорів у термін до закінчення чинних угод — неможливе (термін дій договорів 2019-го спливав у березні 2020 року).

Проте в результаті екстрено вжитих заходів досягнуто домовленостей з чинними постачальниками послуг з харчування у згаданих військових частинах щодо продовження їхнього надання.

Були прийняті зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», якими надано дозвіл Міноборони у 2020 році продовжити термін дії договорів минулого року про закупівлю послуг з харчування.

За словами Копішинського, внесення змін до Закону дає змогу забезпечити безперервне харчування військовослужбовців ЗС України на час роботи робочої групи щодо визначення шляхів і порядку подальшого впровадження комбінованої системи харчування по аутсорсингу за Каталогом продуктів.

Таким чином, усі військові частини здійснять перехід на систему харчування за Каталогом, зауважив він.

Водночас Копішинський наголосив, що реформа харчування у ЗСУ триває, за Каталогом нині харчуються близько 70% особового складу, йдеться на сайті Міноборони.

«У різних ЗМІ поширюється інформація, що цього року реформу продовольчого забезпечення Міністерство оборони призупинило. Я хочу спростувати це повідомлення й наголосити: реформа харчування в ЗСУ триває.

Так, упродовж першого кварталу 2020-го на нову систему харчування перейшли понад 30 бойових військових частин. З урахуванням військових частин, які перейшли ще у 2017-2018 роках, нині за Каталогом харчуються близько 70% особового складу», сказав він.

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Копішинський нагадав, що за рішенням заступника Міністра оборони України Олексія Марценюка від 18 березня 2020-го, інші небойові військові частини (близько 250) повинні теж перейти на харчування за Каталогом, але із залученням цивільного персоналу аутсорсингу.

Відповідаючи на питання чи будуть зміни у харчуванні військовослужбовців, які виконують завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил, Копішинський зауважив, що змін не буде. «Наразі військові частини, які виконують завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил, забезпечують продуктами харчування за Каталогом, в окремих випадках за нормами з додатковою видачею продовольства».

З урахуванням специфіки виконання завдань для поліпшення харчування й збільшення калорійності до вартості комплекту продуктів застосовується коефіцієнт 1,2. Тобто вартість харчування одного військовослужбовця в районі ООС на 20 % більша, ніж у інших військових, що дає можливість отримувати на 20 % більше продуктів.