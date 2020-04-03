Закриття на карантин ресторанів і розважальних центрів оскаржують у суді
Про це інформує пресслужба суду.
«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов підприємця з Одещини до Кабінету Міністрів України. Позивач просить визнати протиправними встановлені урядом до 24 квітня 2020 року обмеження щодо роботи закладів харчування та розважальних центрів», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, ідеться про постанову Кабінету міністрів №211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) в частині щодо заборони суб’єктам господарювання до 24 квітня 2020 року приймати відвідувачів в закладах харчування, торгівельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності, а також фітнес-центрах, закладах культури, торговельного і побутового обслуговування населення.
Позивач вважає, що, прийняттям оскаржуваної постанови, уряд порушив конституційне право особи на здійснення підприємницької діяльності.
Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.
Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
У світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.