Закриття на карантин ресторанів і розважальних центрів оскаржують у суді

Підприємець з Одеської області просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправними встановлені Кабінетом міністрів України обмеження щодо роботи закладів харчування та розважальних центрів до 24 квітня 2020 року.

Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов підприємця з Одещини до Кабінету Міністрів України. Позивач просить визнати протиправними встановлені урядом до 24 квітня 2020 року обмеження щодо роботи закладів харчування та розважальних центрів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ідеться про постанову Кабінету міністрів №211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) в частині щодо заборони суб’єктам господарювання до 24 квітня 2020 року приймати відвідувачів в закладах харчування, торгівельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності, а також фітнес-центрах, закладах культури, торговельного і побутового обслуговування населення.

Позивач вважає, що, прийняттям оскаржуваної постанови, уряд порушив конституційне право особи на здійснення підприємницької діяльності.

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Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню COVID-19.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

У світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.