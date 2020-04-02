Школи прийматимуть документи для зарахування у перший клас онлайн

Через карантин школи зможуть приймати документи для зарахування у перший клас онлайн або переносити термін їхнього прийому залежно від карантину.

Про це сказала т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, повідомляє пресслужба відомства.

“Закон, ухвалений заради запобігання епідемії COVID-19, дозволяє змінювати режим роботи установ на період карантину – це стосується і закладів освіти. Тобто, прийом документів для зарахування може бути організований гнучко, у тому числі – онлайн. Зокрема, це стосується і зарахування до перших класів”, – зазначила Мандзій.

Рішення про гнучкий режим прийому документів на час карантину може прийняти засновник закладу загальної середньої освіти.

Зокрема, засновник може дозволити подавати документи в сканованій формі електронною поштою без електронного цифрового підпису. Вхідні документи, отримані у такий спосіб, реєструються окремо від інших документів із зазначенням електронної адреси відправника і адресата.

Згідно з порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, терміни прийому документів для зарахування до закладу визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. При цьому термін прийому заяв не може бути меншим за один місяць.

“Терміни прийому документів для зарахування визначають на місцях. Однак через епідеміологічну ситуацію ми рекомендуємо організувати цей процес після карантину. Також нагадуємо, що під час зарахування до першого класу заборонено проводити конкурси та заходи для перевірки знань і компетентностей дитини. Це допустимо лише для приватних закладів освіти та спеціалізованих закладів системи культури та спорту”, – наголосила міністр.

Інформацію про терміни прийому документів та способи їхнього подання має бути оприлюднено впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. Заклади освіти або їхні засновники мають опублікувати її на власних вебсайтах.

У відомстві нагадали, що згідно із законом “Про повну загальну середню освіту”, структуру навчального року та форми організації навчання, зокрема і під час карантину, визначає педагогічна рада закладу освіти.

Як повідомлялося, ВР на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила у другому читанні і в цілому проєкти законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3219), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я" (№2538), "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету" (№2539), "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3220).

В Україні станом на 2 квітня зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.