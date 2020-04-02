У Китаї завантажили ще один літак із медзасобами для України

В міжнародному аеропорту м.Сямень завершено завантаження на літак понад 100 куб. метрів засобів медичного захисту для громадян України.

Про це повідомляє Посольство України в Китайській Народній Республіці.

«Сьогодні, 2 квітня, в міжнародному аеропорту м.Сямень (провінція Фуцзянь) завершено завантаження чергового літака з товарами медичного призначення для України. На борт повітряного судна завантажено понад 100 куб.м засобів медичного захисту для громадян України», - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві зазначили, що рейс здійснюється в рамках повітряного мосту між Україною та Китаєм, налагодженого з метою максимально оперативного постачання в нашу країну найнеобхідніших медичних товарів для протидії поширенню COVID-19.

«Наразі з владою КНР узгоджуються питання підготовки ще кількох бортів з аналогічною місією», - поінформували у посольстві.

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Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.

За даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальні, 202 627 людей одужали.

Фото: china.mfa.gov.ua