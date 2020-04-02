Українські літаки від сьогодні курсуватимуть у Китай за медзасобами без вихідних

Від сьогодні літаки щодня курсуватимуть із Києва в Китай для доправлення засобів, необхідних у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тмошенко у Facebook.

"Від сьогодні наш повітряний міст працює в такму режимі: як тільки один літак вилітає з Китаю - йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожного дня. Без перерв та вихідних", - зазначив він.

Тимошенко також розповів, що черговий український літак вже в Китаї. "Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевести звичайні маски для населення", - уточнив посадовець

Заступник керівника ОП подякував за співпрацю авіакомпанії SkyUp.