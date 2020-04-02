За добу з Польщі в Україну виїхали близько 4,5 тисяч осіб

За минулу добу з Польщі в напрямку України через пункти пропуску “Корчова-Краківець”, “Гребенне-Рава-Руська”, “Дорогуськ-Ягодин” виїхало майже 4,5 тис. осіб.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Бещадського відділу Прикордонної служби РП Елжбєта Пікор.

“За минулу добу через пункт пропуску “Корчова” в Україну з Польщі виїхало 1423 людини. На пунктах пропуску в Надбужанському відділі Прикордонної служби (“Гребенне”, “Дорогуськ” – ред.) кордон в напрямку України перетнуло загалом 3060 осіб”, - заявила Пікор.

Водночас, з України до Польщі за останню добу через усі три пункти пропуску в’їхало понад 2 тис. осіб.

Речниця Бещадського відділу зауважила, що останнім часом зменшилася кількість перетинів спільного кордону у напрямку України.

За її словами, останнім часом зменшилася також черга вантажних автомобілів на польсько-українському кордоні. Якщо ще два дні тому тому час очікування на перетин кордону в обидва боки становив 9-11 годин, то упродовж останньої доби - 5-6 годин.

“За минулу добу на в’їзд до Польщі очікувало 70 вантажівок, на виїзд – 90”,- поінформувала Пікор.

Як повідомлялося, з 15 по 27 березня в Україну повернулося близько 120 тис. українців.

З огляду на тимчасове припинення автобусного, залізничного й повітряного сполучення між Україною та Польщею, кордон можна перетнути лише в трьох ПП автомобільним транспортом. Водночас, прикордонні служби обох країн домовилися про можливість пішого перетину кордону особами, які прибувають різними видами транспорту.

За попередніми оцінками, в Польщі зараз може перебувати до мільйона трудових мігрантів з України.