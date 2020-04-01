У січні в Україні від грипу і пневмонії померли понад 600 осіб - Держстат

У січні 2020 року від грипу та пневмонії в Україні померла 621 особа, що на 27,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це свідчать дані щодо кількості померлих від окремих хвороб органів дихання у 2019 році та січні 2020 року, надані на запит Укрінформу в Державній службі статистики.

Так, за даними Держстату, кількість померлих від грипу та пневмонії в січні 2020 року становила 621 особу. В 2019 році від цих хвороб в Україні у січні померли 908 осіб.

У перший місяць поточного року найбільше таких випадків було зафіксовано в Дніпропетровській області - 59, у Києві - 58, у Запорізькій - 57, У Харківській - 48.

Найменша кількість смертей від грипу та пневмонії в перший місяць року була зафіксована в Івано-Франківській області - 4, а також в Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях - по 9 відповідно.

Для порівняння, в січні 2019 року найвища смертність від грипу та пневмонії була зафіксована в Києві - 99 осіб, у Дніпропетровській області - 88, у Запорізькій - 71, в Харківській - 66, в Донецькій - 66, в Чернігівській - 55, в Київській - 54.

Таким чином, наприклад, у Києві та Київській області в січні 2019 року від грипу та пневмонії померло 143 особи проти 92 осіб в січні 2020 року.

При цьому, як свідчать дані Держстату за 2019 рік, смертність від пневмонії переважала над смертністю від грипу в 111 разів.

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Так, торік у низці регіонів не було зафіксовано жодної смерті від грипу. Зокрема, це Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська, Херсонська та Чернівецька області.

Найбільше протягом 2019 року від грипу померло у Львівській області - 14 осіб, Кіровоградській - 10, у Чернігівській області - 8 осіб, у Києві - 3.

Натомість, смертність від пневмонії протягом минулого року фіксувалася у всіх без винятку регіонах України. Найбільше у Києві - 656 осіб, у Дніпропетровській області - 532 особи, у Донецькій - 503, у Харківській - 604, у Запорізькій - 454, у Київській - 389, у Львівській - 357, в Одеській - 242, в Чернігівській - 207.

Найменше життів в 2019 році пневмонія забрала в Івано-Франківській області - 56, Тернопільській - 88.

У решті регіонів смертність від пневмонії протягом минулого року в середньому коливалася від 100 до 200 осіб.

Як повідомлялося, із 12 березня в Україні запроваджено карантин через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Станом на ранок 1 квітня в Україні було підтверджено 669 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померло від цієї хвороби 17 осіб.