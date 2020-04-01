У Львові зробили тести всім хворим із пневмонією, у двох підтвердили коронавірус

У Львові протестували всіх хворих із запаленням легень – 131 особу, серед них виявили два випадки коронавірусу.

Про це сьогодні повідомив міський голова Андрій Садовий на брифінгу за результатами роботи комісії з надзвичайної ситуації у Львові.

Медики роблять експрес-тести на коронавірус водіям львівського громадського транспорту / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

«Ми протестували всіх хворих, хто звернувся в наші лікарні, або перебуває на лікуванні з запаленнями легень. Це на сьогодні є 131 особа. І ми отримали два випадки підтвердження. І ці люди, звичайно, зараз перебувають в інфекційній лікарні", — сказав мер Львова.

Він також нагадав, що вже декілька днів у Львові масово тестують експрес-тестами працівників комунальних установ: водіїв трамваїв, тролейбусів, автобусів, працівників соціальної сфери, тобто тих, хто найбільше контактує з людьми. За результатами майже 500 тестувань експрес-тестами було виявлено 7 випадків. Це один водій трамваю, троє водіїв автобусів, і кілька пацієнтів, які звернулися до лікарень.

Проте, як розповів Садовий, водій трамваю, здавши ПЛР-тест, отримав негативний результат. «Це означає, що людина, можливо, раніше перехворіла. Як ви знаєте, експрес-тест показує позитивний результат у двох умовах: або інфекція є присутня в організмі, або людина вже раніше перехворіла», - додав мер.

Він також зазначив, що вказаним категоріям працівників комунальних підприємств проводитимуть експрес-тестування і надалі – кожні 10 днів.