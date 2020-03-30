Садовий розповів про перші результати масових експрес-тестів у Львові

У Львові, де відсьогодні почали масово проводити експрес-тестування на наявність коронавірусу, отримано два позитивні результати: у пацієнтки лікарні та у водійки трамваю.

Про це повідомляє у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

"Є два випадки позитивних результатів експрес-тестів на коронавірус у Львові", - повідомив мер.

За його словами, перший випадок виявлено в пацієнтки 5-ї лікарні (1965 р.н.), яка 25 березня поступила з пневмонією. Всі пацієнти та лікарі, які контактували з нею, зараз обстежуються та ізольовані в приміщенні лікарні.

Другий випадок - водійка трамваю (1970 р.н.). В неї жодних симптомів, взяли матеріал для ПЛР-тесту. Жінку відправлять додому для обсервації під контроль сімейного лікаря.

Зараз трамвай зняли з маршруту, тестують інших водіїв.

Як наголосив Садовий, це результати саме експрес-тестів, які почали масово застосовуватися в комунальних установах серед працівників, що вимушено контактують з великою кількістю людей. Для остаточного підтвердження аналізи відправлені на ПЛР-діагностику.

Як повідомляв Укрінформ, у Львові відсьогодні за допомогою експрес-тестів, які місто закупило за кошти благодійників, почали тестування на коронавірус медиків, соціальних працівників та водіїв громадського транспорту.

В Україні станом на 10:00 30 березня зафіксовано 480 випадків Covid-19. Одинадцять людей померли від коронавірусу, шестеро одужали. На Львівщині підтверджено шість випадків захворювання.