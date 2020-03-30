У Львові встановили доплати медикам, які працюють із хворими на коронавірус

У Львові встановили щомісячні доплати у розмірі 10 тис. грн лікарям, медсестрам, санітарам тощо, які працюватимуть із хворими на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Сьогодні мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження, яке перерозподіляє фінансування зарплат в органах влади. Цим розпорядженням передбачено виплату додатково по 10 000 грн усім медикам, які будуть працювати з пацієнтами, хворими на COVID-19, а також збільшення преміювання тим працівникам комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах карантину", - йдеться у повідомленні.

Цим документом також передбачено зняття преміювання міському голові Львова на час карантину.

Раніше міський голова Львова у дописі у Facebook зазначив, що доплату медики отримають незалежно від того, працюють вони в лікарні міського підпорядкування чи обласного.

За його словами, преміювання буде збільшене для членів штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції, двірникам, працівникам служби ритуальних послуг, водіям громадського транспорту, соціальним працівникам, які носять продукти старшим людям, аварійним службам. Для всіх інших працівників премії скасовуються.

Як повідомляв Укрінформ, у Львові відсьогодні розпочнуть тестування на коронавірус медиків, соціальних працівників та водіїв громадського транспорту.

В Україні станом на 10:00 30 березня зафіксовано 480 випадків COVID-19. Одинадцять людей померли від коронавірусу, шестеро одужали. На Львівщині підтверджено шість випадків захворювання.