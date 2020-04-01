Ліквідація СЕС: суд призначив дату засідання

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження ліквідації Кабінетом міністрів України Державної санітарно-епідеміологічної служби та призначив підготовче засідання на 21 квітня.

Про це інформує пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження ліквідації урядом Державної санітарно-епідеміологічної служби. Справа буде розглядатись за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 21 квітня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

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На думку позивача, ліквідація компетентного органу з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення унеможливлює реалізацію положень закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», сприяє їх поширенню та порушує конституційні права громадян на охорону здоров’я і життя, як найвищу соціальну цінність.

У пресслужбі нагадують, що позов про визнання протиправними та нечинними окремих пунктів постанови Кабінету міністрів, якою було ліквідовано Держсанепідслужбу, надійшов до суду минулого тижня.

Зазначається, що у позові йдеться про положення п. 2, 3 і 4 постанови КМУ №348 від 29 березня 2017 року «Деякі питання санітарно-епідеміологічної служби».